Недавно Елизавета Шевыркова объявила, что намерена развестись с мужем, актером Маратом Башаровым, после того, как тот сломал ей нос в результате семейной ссоры. После этого пара как ни в чем не бывало вышла в свет вместе, демонстрируя идиллию. Однако сейчас стало известно, что на днях суд рассмотрит дело о разводе и разделе имущества. Эксперт убежден, что супруга артиста ведет тонкую игру с элементами шантажа.

Недавно Елизавета Шевыркова объявила, что намерена развестись с мужем, актером Маратом Башаровым, после того, как тот сломал ей нос в результате семейной ссоры. После этого пара как ни в чем не бывало вышла в свет вместе, демонстрируя идиллию. Однако сейчас стало известно, что на днях суд рассмотрит дело о разводе и разделе имущества. Эксперт убежден, что супруга артиста ведет тонкую игру с элементами шантажа.Журналисты связались со всеми участниками этой драмы. Так, Елизавета Шевыркова, находящаяся с маленьким сыном Марселем в Таиланде, подтвердила информацию о разводе. А вот Марат Башаров ведет себя, мягко говоря, странно. "У нас с супругой все хорошо. Мы не разводимся. Моя семья на отдыхе, и не мешайте ей отдыхать и наслаждаться жизнью", – цитирует актера .Дальше – больше. Комментируя ситуацию с постом жены о расставании, Марат Башаров заявил, что ее аккаунт взломали. Но потом сам себе противоречит, утверждая, что Елизавете, находящейся на курорте, "напекло", когда она делала публикацию. Когда репортер указал актеру на несостыковку, тот лихо переменил тему. "Зато знаете сколько подписчиков прибавилось! Наш народ на скандалы только и падок", – объявил Марат Башаров м быстро распрощался с журналистом, напоследок отметив. что они с женой просто "стебутся".Однако в Сети "гуляет" справка, выданная Химкинской больницей, в которой указано, что у Елизаветы Башаровой закрытый перелом носа. Таков результат семейной ссоры артиста с женой. Подлинность подтвердил брат Лизы Федор. Он отметил, что в клинику с ней ездила их мать. И эта справка может стать настоящим компроматом для Елизаветы, убежден юрист Александр Разумовский."Сейчас жена Башарова в выигрышном положении. Она была избита, чему есть доказательства, побои зафиксированы в больнице. Она не дала побоям ходу, не пошла в полицию. Но она, по сути, собрала на него компромат. И может ставить ему условия. Он под статьей ходит", – объяснил эксперт ситуацию с ."Жена его в каком-то смысле да, шантажирует – это громкое слово, но по сути это так. Ее требования будут справедливы. И даже в правах на ребенка у нее пре­имущества, Елизавета может давить на то, что Марат может быть агрессивным, не контролировать себя, раз ее бил, то может быть опасен", – рассудил юрист.