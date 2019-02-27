Любовь Успенская похвасталась шикарным подарком. Артистка надеется, что роскошный аксессуар будет притягивать в ее жизнь достаток.

Любовь Успенская похвасталасьшикарным подарком. Артистка надеется, что роскошный аксессуар будет притягиватьв ее жизнь достаток.Совсем недавно Успенская отметилакруглую дату – 65 лет. Звезда отпраздновала день рождения в кругу самых близкихдрузей.Среди приглашенных был замечен певец Николай Басков. Артист весь вечер веселил именинницу игостей, а также преподнес дорогой подарок. "Золотой голос" презентовал королевешансона аксессуар от известного бренда, стоимостью в несколько сотен тысяч рублей.После праздника, Успенская сердечнопоблагодарила Баскова в личном микроблоге. Артистка отметила, что на счастье припряталав его подарок деньги."Эту красивую сумку подарилсамый щедрый артист нашей эстрады и для удачи положил туда гонорар (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", – написала Любовь своем Instagram.Меж тем, поклонникиартистки похвалили не только роскошный клатч знаменитости. На фото, которое прикрепленок публикации, Успенская позирует в крошечном платье, открывающем взорулюбопытных красивую грудь и стройные ножки знаменитости."Ай да класс!!))Поступок помужски после вашего предложения быть ему Николаем Успенским а вам ЛюбовьюБасковой) следующий подарок– только красивенькое кольцо)💖", "Выглядитне хуже молодых красавиц , умница во всем 🤠", "Ой,а сумку-то мы и не заметили😂👍😍", "Всембы так выглядеть в 65!!!! Как в 20!", "Вот живут желюди!!! А тут в кредитах захлебываешся!", "Однако взглядпадает на дикольте а на сумку потом😂", – писали интернет–обыватели.