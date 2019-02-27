Любовь Успенская похвасталась
шикарным подарком. Артистка надеется, что роскошный аксессуар будет притягивать
в ее жизнь достаток.
Любовь Успенская похвасталась
шикарным подарком. Артистка надеется, что роскошный аксессуар будет притягивать
в ее жизнь достаток.
Совсем недавно Успенская отметила
круглую дату – 65 лет. Звезда отпраздновала день рождения в кругу самых близких
друзей.
Среди приглашенных был замечен певец Николай Басков. Артист весь вечер веселил именинницу и
гостей, а также преподнес дорогой подарок. "Золотой голос" презентовал королеве
шансона аксессуар от известного бренда, стоимостью в несколько сотен тысяч рублей.
После праздника, Успенская сердечно
поблагодарила Баскова в личном микроблоге. Артистка отметила, что на счастье припрятала
в его подарок деньги.
"Эту красивую сумку подарил
самый щедрый артист нашей эстрады и для удачи положил туда гонорар (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", – написала Любовь своем Instagram.
Меж тем, поклонники
артистки похвалили не только роскошный клатч знаменитости. На фото, которое прикреплено
к публикации, Успенская позирует в крошечном платье, открывающем взору
любопытных красивую грудь и стройные ножки знаменитости.
"Ай да класс!!))Поступок по
мужски после вашего предложения быть ему Николаем Успенским а вам Любовью
Басковой) следующий подарок– только красивенькое кольцо)💖", "Выглядит
не хуже молодых красавиц , умница во всем 🤠", "Ой,
а сумку-то мы и не заметили😂👍😍", "Всем
бы так выглядеть в 65!!!! Как в 20!", "Вот живут же
люди!!! А тут в кредитах захлебываешся!", "Однако взгляд
падает на дикольте а на сумку потом😂", – писали интернет–обыватели.