Злоумышленник подручными средствами открыл машину, завел ее и выехал на ней в область. Машина была обнаружена около его дома...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Левобережный задержали мужчину по подозрению в краже автомобиля.В дежурную часть ОМВД России по району Левобережный с заявлением о краже обратился 48-летний москвич. Заявитель сообщил, что припарковал автомобиль в Валдайском проезде, но на следующий день на месте его не обнаружил. Также мужчина пояснил, что данная машина была передана ему для продажи. Материальный ущерб составил 350 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий в Ярославской области полицейские задержали подозреваемого. Им оказался безработный 32-летний приезжий. Как выяснилось, злоумышленник подручными средствами открыл машину, завел ее и выехал на ней в область. Машина была обнаружена около его дома.Следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29