Задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске по ст. 161 УК РФ «Грабеж» с декабря 2018 года. Установлена причастность задержанного к аналогичному противоправному деянию...

«Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Тверскому району задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске, – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.Во время патрулирования территории сотрудники полиции задержали 38-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске по ст. 161 УК РФ «Грабеж» с декабря 2018 года. Установлено, что ранее злоумышленник, применив силу к 35-летнему жителю Подмосковья, похитил принадлежащее ему имущество на общую сумму более 30 тысяч рублей. Отделением дознания ОМВД России по Пресненскому району было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В дальнейшем злоумышленник скрылся от следствия.В настоящее время задержанный передан инициатору розыска в ОМВД России по Пресненскому району. Ранее возбужденное дело передано в суд для рассмотрения по существу.Установлена причастность задержанного к аналогичному противоправному деянию. Как выяснилось, на улице Грузинский вал злоумышленник совместно с другими неустановленными лицами, угрожая применением силы 23-летнему жителю столицы, похитили принадлежащие ему ювелирные изделия и наручные часы, после чего скрылись. Материальный ущерб составил более 12 тысяч рублей.Отделением дознания ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников данного противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60