Мужчина предлагал пенсионеркам товар и обманным путем завладевал их денежными средствами...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы задержан 32-летний приезжий, подозреваемый в мошенничестве.В ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы обратилась 78-летняя местная жительница. По словам заявительницы, на улице неизвестный молодой человек предложил ей купить постельные принадлежности. Так как наличности у нее не оказалось, мужчина свозил ее на своем автомобиле в банк. Передав товар, злоумышленник забрал деньги и скрылся. Позже, когда хозяйка узнала реальную стоимость вещей, она поняла, что ее обманули. Ущерб, причиненный заявительнице, составил 50 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили автомобиль, на котором скрылся подозреваемый. Он был задержан на улице Гоголя Зеленограда при попытке совершения аналогичного противоправного деяния. Как выяснилось, злоумышленник ввел в заблуждение 85-летнюю пенсионерку, предложив ей товар за 15 тысяч рублей.Следователем СУ УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество», а также ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31