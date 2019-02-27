Звезда фильмов для взрослых Миа Халифа заработала проблемы, сходив на матч с участием Александра Овечкина. Модель ливанского происхождения перенесла операцию на груди – ей поменяли имплант. Она болела за любимую Вашингтон Кэпиталз, когда в актрису попала шайба.

Звезда фильмов для взрослых Миа Халифа заработала проблемы, сходив на матч с участием Александра Овечкина. Модель ливанского происхожденияперенесла операцию на груди – ей поменяли имплант. Она болела за любимую "Вашингтон Кэпиталз", когда в актрису попала шайба.Поход на матч плей-офф с участием Александра Овечкина в 2018году окончился для порнозвезды травмой. Пущенная хоккеистом шайба попала ейпрямо в грудь. Ничего серьезного не произошло, но повредился силиконовыйимплант, пишет Sport24.Актриса даже не особо расстроилась: ведь ей достался ценный сувенир – шайбаплей-офф НХЛ!В результате "поломки" одна грудь стала ниже, иХалифа обратилась к хирургу. Четырехчасовая операция прошла успешно. Звездафильмов для взрослых чувствует себя хорошо. Она надеется вскоре порадоватьпоклонников красотой новой груди.Напомним, "Вашингтон Кэпиталз" – действующий обладатель Кубка Стэнли. 27 февралякоманда Овечкина обыграла соперников из "Оттавы Сенаторс" со счетом7:2 в домашнем матче. Отличились россияне – форварды столичной командыАлександр и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов. Все заработалипо два очка.На днях бывший наставник российской национальной командыВячеслав Быков назвал "атомной электростанцией". По словамтренера, этот хоккеист еще долго не успокоится. Только когда спортсмен сам почувствует,что уже не в форме – и не захочет расстраивать болельщиков, приводит мнение Быкова об Овечкине "Спорт-Экспресс".