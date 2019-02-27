Юлия Меньшова дала откровенное интервью. Она неожиданно резко высказалась о связи с именитыми родителями и высказала нетривиальную мысль, что конфликты в семье полезны.

Юлия Меньшова дала откровенное интервью. Она неожиданно резко высказалась о связи с именитыми родителями и высказала нетривиальную мысль, что конфликты в семье полезны.Юлия Меньшова – дочь режиссера Владимира Меньшова и актрисы Веры Алентовой. Однако обсуждать, на кого из родителей больше похожа, она не любит. "Мне смешно и досадно. Я живу на свете почти полвека, у меня уже собственному сыну 21 год, и я давно состою не только из черт своих родителей – кое-что в моей личности развивалось вполне самостоятельно и независимо от них", – заявила актриса. Впрочем, она отметила, что темперамент у нее больше отцов, чем материн.Как и родители в свое время, Юлия Меньшова на некоторый срок рассталась со своим мужем, актером Игорем Гординым. Тогда, несмотря на наличие двух детей, в семье назрел кризис. Меньшова и Гордин расстались. Однако они договорились проводить вместе с детьми отпуска. Это их постепенно и сблизило.Впрочем, это не значит, что между супругами не исчезли конфликты. Ссоры никуда не ушли, однако Юлия Меньшова относится к ним философски и даже считает полезными. "Конфликтов с мужем я не избегаю. Я принимаю тот факт, что конфликты – это часть семейной жизни, и порой абсолютно необходимая. Потому что иногда они помогают сбросить накопленное напряжение или проявить проблему", – рассудила .Актриса рассказала, как они с мужем прорабатывают неприятные моменты. "Мы предпочитаем разговаривать. Да и вступаем в конфликты не так часто, потому что прожитые вместе 22 года – серьезный багаж. И опыт. И ценность", – цитирует актрису .В недавнем интервью Игорь Гордин раскрыл секрет их успешных отношений с Юлией Меньшовой: "Формула нашего счастья проста и банальна – надо уметь слушать и слышать партнера, тогда вы не дойдете до развода, не гнушаться делать шаг навстречу. Только потеряв то, что у вас было, начинаешь по-настоящему ценить то, что имеешь".