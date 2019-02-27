Магистр клуба Что? Где? Когда? Александр Друзь – человек состоятельный. Причем прибыль ему приносит не интеллектуальное казино, а побочный бизнес.

Магистр клуба "Что? Где? Когда?" Александр Друзь – человек состоятельный. Причем прибыль ему приносит не "интеллектуальное казино", а побочный бизнес.Александра Друзя часто приглашают на телевидение для консультации по форматам новых игровых проектов. И после того, как его с позором вышвырнули с Первого канала, предложений от конкурентов стало только больше. "Когда на одном из питерских телеканалов появляется какой-либо проект, работаю как руководитель игровых программ", – рассказал сам Друзь.Прежде за такую работу он получал, как говорят, около 100 тысяч рублей. Теперь же его хотят многие у себя видеть и пытаются соблазнить хорошими деньгами – дают до 200 тысяч.Резко вырос и спрос на книги, которые пишет Друзь – недавно он выпустил детскую и путеводитель. Сейчас в работе, как пишет находятся еще две. Но на прежний гонорар, по слухам, знаменитый игрок "Что? Где? Когда?" больше не согласен. Он гребет деньги лопатой и на рекламных контрактах – многие бренды теперь очень хотят видеть именно лицом своей продукции.Похожая история была и во время громкого развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Оба на волне шумихи и всеобщего интереса в два раза подняли свои ставки, а число приглашений с концертами выросло многократно!Как писали ранее "Дни.ру", главный редактор программы "Кто хочет стать миллионером?"выступил со скандальным разоблачением. Он утверждает, что в конце прошлого года попросил его заранее передать список вопросов и ответов для своей команды, пообещав долю в выигрыше. Бер обратился в Международную ассоциацию клубов "Что? Где? Когда?" с требованием дисквалифицировать Друзя в качестве игрока, организатора турниров и функционера.