Концертный директор Александра Пескова рассказал, почему знаменитый пародист оказался в больнице. Александр Волокин отметил, что нет причин для паники.

Концертный директор Александра Пескова рассказал, почему знаменитыйпародист оказался в больнице. Александр Волокин отметил, что нет причин дляпаники.По словам Волокина, Песков госпитализирован для плановогоосмотра. Артист решил проверить здоровье перед концертом, который состоится 8марта."Чтобы выглядеть в норме, просто прокапать,обследоваться, ничего страшного. Это у него с поджелудочной связано. Два годаназад мы там обследовались, и вот запланировали повторно, окошечко появилось,легли, ничего страшного. Денька на два", – сообщил Александр.Отметим, что ранее в прессе появилась информация, чтоАлександр Песков очень болен. Артиста отправили в одну из московских клиникиз-за обострения хронического недуга.Медики обследовали звезду и пришли к выводу, что Песков долженостаться в медицинском учреждении. Болезнь знаменитости осложнилась тромбозом.Об этом сообщает .