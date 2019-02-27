Концертный директор Александра Пескова рассказал, почему знаменитый
пародист оказался в больнице. Александр Волокин отметил, что нет причин для
паники.
Концертный директор Александра Пескова рассказал, почему знаменитый
пародист оказался в больнице. Александр Волокин отметил, что нет причин для
паники.
По словам Волокина, Песков госпитализирован для планового
осмотра. Артист решил проверить здоровье перед концертом, который состоится 8
марта.
"Чтобы выглядеть в норме, просто прокапать,
обследоваться, ничего страшного. Это у него с поджелудочной связано. Два года
назад мы там обследовались, и вот запланировали повторно, окошечко появилось,
легли, ничего страшного. Денька на два", – сообщил Александр.
Отметим, что ранее в прессе появилась информация, что
Александр Песков очень болен. Артиста отправили в одну из московских клиник
из-за обострения хронического недуга.
Медики обследовали звезду и пришли к выводу, что Песков должен
остаться в медицинском учреждении. Болезнь знаменитости осложнилась тромбозом.
Об этом сообщает .