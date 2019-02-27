В Непале время катастрофы вертолета погибли шесть человек. Среди погибших – министр культуры, туризма и гражданской авиации Непала Рабиндра Адхикари. Вертолет разбился в гористом районе. Министр и сопровождавшие его чиновники собирались посетить храм в Тапледжунге.

В Непале время катастрофы вертолета погибли шесть человек. Среди погибших – министр культуры, туризма и гражданской авиации Непала Рабиндра Адхикари.Вертолет разбился в гористом районе Тапледжунг. Как сообщает ТАСС, местные жители услышали звук взрыва и увидели клубы дыма, поднимающегося в районе возможного крушения.Министр и сопровождавшие его чиновники собирались посетить храм в Тапледжунге, а затем вылететь в соседний район для проверки нового аэропорта. Причины катастрофы неизвестны.