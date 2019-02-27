У Марата Башарова есть странное хобби – бить своих жен. Звезда Дома-2 резко высказалась по этому поводу.

У Марата Башарова есть странное хобби – бить своих жен. Звезда "Дома-2" резко высказалась по этому поводу."Публика еще не отошла от шока, который испытала при виде изуродованного лица Екатерины Архаровой (экс-супруги Марата Башарова, племянница Эммануила Виторгана, знакомая по фильмам"Светофор", "Каменская-4" через четыре месяца после свадьбы была избита до состояния комы – Прим. ред)), а история снова повторяется, – кричит от ужаса Алена. – Возможно, проще закрыть глаза на жестокость Башарова, но почему актерская среда продолжает принимать его? Неужели интеллигентам-театралам не противно стоять на одной сцене с таким извергом?""После того что он сделал со своей женой в 2014 году, в любом другом обществе его бы обязательно наказали. Однако ни закон, ни окружающие его люди не стали этого делать. Почему актрисы соглашаются играть с ним роли? Куда девается феминизм в этот момент?" – плюнула Водонаева в артиста.Впрочем, она осуждает и женщин, которые продолжают ложиться в постель с этим жестоким садистом, зная, что он может в любой момент забить до полусмерти. "Наверное, у таких дам повышенная потребность в адреналине и острых ощущениях. Возможно, даже страсть к мазохизму. Иначе как объяснить столь безрассудный поступок последней супруги ? С таким человеком невозможно рассчитывать на спокойную жизнь, это бомба замедленного действия, лежащая с тобой под одним одеялом. Каждая рюмка может стать роковой, после которой жизнь уже не будет прежней", – цитирует Водонаеву журналРанее избитая Екатерина Шеваркова призналась, что ждала от драчуна раскаяния, но тот только делал вид, что ничего не произошло. "Мне очень жаль, что у него нет желания вылечиться и покончить с этим недугом ради нашей семьи, ради своих детей, ради своей карьеры", – с горечью отметила жена артиста, намекнув, скорее всего, на алкоголизм Марата.