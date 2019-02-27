Внезапная и загадочная смерть сооснователя НТВ Игоря Малашенко вызывает массу вопросов. На один из них Дни.ру ответил правозащитник Александр Хаминский.

Внезапнаяи загадочная смерть сооснователя НТВ Игоря Малашенко вызывает массу вопросов.На один из них "Дни.ру" ответил правозащитник Александр Хаминский.В настоящий момент по факту гибели мужа журналисткиБожены Рынской возбуждено уголовное дело и ведется следствие. Рассматриваютсядве версии: то, что политтехнолог покончил с собой, и убийство.В первом случае возникают резонные вопросы опсихическом состоянии Игоря Малашенко. "Дни.ру" узнали у юриста: может лигипотетически экс-супруга сооснователя НТВ Елена Малашенко (Пивоварова) настаивать на проведении ему посмертной психиатрической экспертизы? Например, для того, чтобы признать брак с Боженой Рынской недействительным.По словам Александра Хаминского,такую экспертизу при определенных условиях может назначить только суд. "Еслиесть основания полагать, что те или иные распорядительные документы либораспоряжения имуществом были сделаны гражданином, когда он находился не в себе,будучи невменяемым, не отдавая отчет своим действиям и поступкам", – пояснил правозащитникв отношении супруга .При этом он подчеркнул, что ни нотариус в рамкахпроизводства нотариального дела о наследстве, ни другие лица назначить посмертнуюпсихиатрическую экспертизу не могут. "Чтобы суд назначил такую экспертизу,необходимо, чтобы было гражданское дело, связанное с требованиями одного лица кдругому либо о признании факта, имеющего юридическое значение", -прокомментировал юридические тонкости Хаминский."Насколько я понимаю, пока оснований для подобныхисков не имеется. Но даже если кто-то сможет составить исковое заявление и онобудет принято судом, то для того, чтобы затребовать экспертизу, нужноподтвердить необходимость ее проведения. При этом следует приводить подтвержденныефакты, которые бы свидетельствовали о поступках умершего гражданина, которые быне отвечали каким-то требованиям либо подтверждали его девиантное поведение",– высказался эксперт. Он добавил, что сделать это очень сложно, а главное – бессмысленно.Напомним, 64-летний ИгорьМалашенко скончался 25 февраля в Испании. За две недели до трагедии заявила, что муж страдает от серьезных психологических проблем из-забракоразводного процесса с экс-супругой Еленой Пивоваровой.