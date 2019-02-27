Зарплаты бюджетников должны соответствовать среднему уровню
оплаты труда в регионе. Владимир Путин поручил контроль за этим кабмину и
региональным руководителям.
Зарплаты бюджетников должны соответствовать среднему уровню
оплаты труда в регионе. Владимир Путин поручил контроль за этим кабмину и
региональным руководителям.
Президент России поручил сохранить соотношения между уровнем
оплаты труда бюджетников и уровнем средней зарплаты в регионе. Владимир
ожидает доклада от правительства и властей в регионах не позднее августа 2019
года. Об этом сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Днем ранее в Министерстве здравоохранения объяснили, почему
у врачей на Чукотке такие высокие зарплаты. По данным ведомства, это
объясняется высоким средним уровнем оплаты труда в регионе.
Как сообщалось, средняя зарплата на Чукотке составила 91,5
тысячи рублей. В соответствии с указом президента Владимира , оплата
труда врачей должна быть в два раза больше средней в регионе. Таким образом,
врачи на Чукотке получают свыше 180 тысяч рублей.
В целом по стране, по данным Росстата, средняя зарплата
врачей в 2018 году составила чуть более 75 тысяч рублей. Это на 24% больше, чем
годом ранее, передает "Москва 24". По данным ведомства, после
чукотских врачей самые высокие доходы у медиков из Ямало-Ненецкого АО,
Ненецкого АО, Магаданской области и Москвы.