Зарплаты бюджетников должны соответствовать среднему уровню оплаты труда в регионе. Владимир Путин поручил контроль за этим кабмину и региональным руководителям.

Зарплаты бюджетников должны соответствовать среднему уровнюоплаты труда в регионе. Владимир Путин поручил контроль за этим кабмину ирегиональным руководителям.Президент России поручил сохранить соотношения между уровнемоплаты труда бюджетников и уровнем средней зарплаты в регионе. Владимирожидает доклада от правительства и властей в регионах не позднее августа 2019года. Об этом сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.Днем ранее в Министерстве здравоохранения объяснили, почемуу врачей на Чукотке такие высокие зарплаты. По данным ведомства, этообъясняется высоким средним уровнем оплаты труда в регионе.Как сообщалось, средняя зарплата на Чукотке составила 91,5тысячи рублей. В соответствии с указом президента Владимира , оплататруда врачей должна быть в два раза больше средней в регионе. Таким образом,врачи на Чукотке получают свыше 180 тысяч рублей.В целом по стране, по данным Росстата, средняя зарплатаврачей в 2018 году составила чуть более 75 тысяч рублей. Это на 24% больше, чемгодом ранее, передает "Москва 24". По данным ведомства, послечукотских врачей самые высокие доходы у медиков из Ямало-Ненецкого АО,Ненецкого АО, Магаданской области и Москвы.