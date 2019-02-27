Президент России Владимир Путин направил ряд поручений Верховному суду и Генпрокуратуре по итогам Послания Федеральному Собранию. Перечень поручений Путина после послания опубликован на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин направил ряд поручений Верховному суду и Генпрокуратуре по итогам Послания Федеральному Собранию. Перечень поручений Путина после послания опубликован на сайте Кремля. В частности, глава государства поручил проанализировать практику продления срока ареста подозреваемым в экономических преступлениях. По итогам анализа должны быть подготовлены поправки в статьи 108 и 109 Уголовно-процессуального кодекса, которые сокращают основания для продления срока содержания под стражей обвиняемых в преступлениях в предпринимательской сфере.Это поручение президента должно быть исполнено до 1 июля 2019 года, сообщает "Интерфакс". Путин потребовал обратить особое внимание на правильность применения такого квалификационного признака, как совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. Если это необходимо, то до 1 декабря 2019 года направить предложения на недопущение необоснованного привлечения работников организаций к уголовной ответственности. Президент также поручил создать цифровую систему для обращений бизнесменов с жалобами на давление.В числе прочего, правительству предписано принять меры по снижению ипотечной ставки — до 8 процентов и ниже. Для семей с детьми должны выделять субсидии, позволяющие опустить ставку по ипотеке до 6 процентов.Кроме того, президент поручил внести изменения в законодательство для так называемых "ипотечных каникул". Правительству также поручено обеспечить выплаты социальных доплат к пенсии, субсидий неработающим родителям или опекунам детей-инвалидов.МВД, Минюсту и Центробанку предписано пресекать неправомерные действия со стороны так называемых микрофинансовых организаций.Госдуме поручено в весеннюю сессию принять закон о квотах по выбросам в атмосферу. Правительству, корпорации "Роскосмос" и правительству Москвы в течение года поручено обеспечить создание Национального космического центра. А к лету министры российского правительства должны обеспечить разработку национальной стратегии в области искусственного интеллекта.