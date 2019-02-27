Вырученные средства актер намерен направить на благотворительность

Вырученные средства актер намерен направить на благотворительностьГолливудский актер Райан Рейнольдс объявил, что выставляет на торги один из четырех мечей, которые у него остались после съемок в картинах о Дедпуле. Об этом сообщает портал со ссылкой на зарубежные СМИ.Вырученные от продажи средства звезда намерена направить на благотворительность. Уточняется, что у фанатов ленты будет уникальная возможность приобрести катано под названием "Би", с помощью которой Дедпул расправлялся со злодеями во второй части киносаги.