В последнее время пользуются бешеной популярностью материалы и шоу, в которых родные со скандалом делят наследство недавно умершей знаменитости. Даже завещание не всегда оказывается выходом из положения, ведь его можно оспорить.

В последнее время пользуются бешеной популярностью материалы и шоу, в которых родные со скандалом делят наследство недавно умершей знаменитости. Даже завещание не всегда оказывается выходом из положения, ведь его можно оспорить.Татьяна Буланова прославилась благодаря минорным композициям, за что ее даже прозвали "вечно плачущей певицей". В жизни же артистка считает себя оптимисткой, несмотря на то, что похоронила родителей и оформила два развода. В начале марта певица отметит 50-летие. Однако о возрасте она старается не думать. Татьяна чувствует себя на 27 лет, но истинный возраст не скрывает."Зачем страдать ерундой? День рождения легко откопать в Интернете. Но не называйте это число вслух! Когда его озвучивают, пугаюсь. Хочется, чтобы о годах говорили как можно меньше. Даже сама себе не напоминаю, что уже ого-го сколько лет. Мне кажется, внутренне я с юности совсем не изменилась. Планирую отмечать в узком кругу, с семьей и близкими друзьями", – поделилась планами Татьяна Буланова.И все же артистка объективно понимает, что от смерти не убежишь. К тому же в недавно она похоронила мать. " Как-то в интервью меня попросили: "Подведите итог своей жизни". Тут же осекла: "С ума сошли?!" Мне хочется еще минимум лет 40 оставаться в здравом уме и максимально хорошей физической форме", – цитирует популярную исполнительницу ., тем не менее, задумывается о неизбежном будущем и планирует составить завещание, которое которое считает "полезной штукой". "Страшно смотреть по телевизору, когда тело покойной знаменитости еще не успело остыть, а родственники уже дерутся за имущество. Наверное, надо обезопасить себя, чтобы дети не ругались. Саша и Никита условно знают, если что-то со мной произойдет, что кому достанется", – отметила певица.Пока же артистка увлечена подготовкой к юбилейному концерту. Грандиозное шоу Татьяны Булановой состоится 28 марта в БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге.