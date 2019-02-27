Журналистка Божена Рынска решила бороться за рождение ребенка
от Игоря Малашенко. По ее словам, у них с ныне покойным мужем были заморожены
эмбрионы.
Журналистка Божена Рынска решила бороться за рождение ребенка
от Игоря Малашенко. По ее словам, у них с ныне покойным мужем были "заморожены
эмбрионы".
Божена Рынска и Игорь Малашенко пытались завести детей при
помощи суррогатной матери. Было предпринято несколько попыток, однако все они
оказались неудачными. Более того, после
процедур забора яйцеклеток под наркозом проблемы со здоровьем начались у самой
Рынской.
Тем не менее, Рынска все еще надеется заиметь ребенка от
Малашенко – по словам журналистки, сохранились эмбрионы. "Я не хочу больше
жить. Единственное, что меня может удержать, – у нас заморожены эмбрионы от
него, и я могу продолжить борьбу за нашего ребенка", – написала Рынска в
соцсети Facebook.
Муж Божены Рынской – один из основателей телеканала НТВ Игорь
Малашенко – был найден мертвым 25 февраля. Ему было 64 года. Предварительная
версия -самоубийство. Однако, по словам Рынской, ее супруг не собирался
умирать. За наследство медиаменеджера с Боженой Рынской, судя по всему, будет
бороться бывшая супруга Малашенко, которая родила ему троих детей.
Божена призналась, что у нее были плохие предчувствия.
Из-за своих предчувствий, как рассказала Рынска, она обращалась за помощью не только к медикам, но и к гадалкам.
Кроме того, психотерапевт предупреждал журналистку, что у Малашенко есть желание "все отдать, свернуться калачиком и покончить с собой". Рынска думает, что свою роль сыграло и отсутствие денег – журналистке приходилось жить на 2,5 тысячи долларов (163 тысячи рублей) в месяц. Остальное она получала за счет продажи вещей в Штатах, передает