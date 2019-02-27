Журналистка Божена Рынска решила бороться за рождение ребенка от Игоря Малашенко. По ее словам, у них с ныне покойным мужем были заморожены эмбрионы.

Журналистка Божена Рынска решила бороться за рождение ребенкаот Игоря Малашенко. По ее словам, у них с ныне покойным мужем были "замороженыэмбрионы".Божена Рынска и Игорь Малашенко пытались завести детей припомощи суррогатной матери. Было предпринято несколько попыток, однако все ониоказались неудачными. Более того, послепроцедур забора яйцеклеток под наркозом проблемы со здоровьем начались у самойРынской.Тем не менее, Рынска все еще надеется заиметь ребенка отМалашенко – по словам журналистки, сохранились эмбрионы. "Я не хочу большежить. Единственное, что меня может удержать, – у нас заморожены эмбрионы отнего, и я могу продолжить борьбу за нашего ребенка", – написала Рынска всоцсети Facebook.Муж Божены Рынской – один из основателей телеканала НТВ ИгорьМалашенко – был найден мертвым 25 февраля. Ему было 64 года. Предварительнаяверсия -самоубийство. Однако, по словам Рынской, ее супруг не собиралсяумирать. За наследство медиаменеджера с Боженой Рынской, судя по всему, будетбороться бывшая супруга Малашенко, которая родила ему троих детей.Божена призналась, что у нее были плохие предчувствия.Из-за своих предчувствий, как рассказала Рынска, она обращалась за помощью не только к медикам, но и к гадалкам.Кроме того, психотерапевт предупреждал журналистку, что у Малашенко есть желание "все отдать, свернуться калачиком и покончить с собой". Рынска думает, что свою роль сыграло и отсутствие денег – журналистке приходилось жить на 2,5 тысячи долларов (163 тысячи рублей) в месяц. Остальное она получала за счет продажи вещей в Штатах, передает