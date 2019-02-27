Станислав Садальский поблагодарил Хабиба Нурмагомедова за внимание к российскому драматическому искусству. Известный своими ироничными комментариями актер оценил мужество бойца в борьбе с безнравственностью.

Станислав Садальский поблагодарил Хабиба Нурмагомедова завнимание к российскому драматическому искусству. Известный своими ироничнымикомментариями актер оценил мужество бойца в борьбе с безнравственностью.Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов возмутилсяналичием сцен с обнаженными людьми в спектакле "Охота на мужчин",показанным в Дагестане. Станислав Садальский не мог оставить заявление бойцабез комментария."Спасибо, Хабиб, за мужество и внимание к драматическимспектаклям", – написал Садальский в Instagram. Актер, тем не менее, заметил, что сила России – в еемногоконфессиональности и многонациональности. "При одном условии – властьобязана обеспечить защиту населения от безнравственности, порнографии, садизма,человеконенавистничества в искусстве, на сцене, т.п.", – подчеркнул.Напомним, Нурмагомедов раскритиковал показанный в Махачкале спектакль "Охота на мужчин". Он назвал постановку "порнухой" и потребовал, чтобы власти Дагестана провели расследование и наказали организаторов. В противном случае, по словам бойца, "люди выйдут на улицу", пишет Ura.ru.Классическую итальянскую пьесу давно показывают по всему миру, а постельная сцена является ее полноценной частью, заметил в ответ на критику актер и продюсер постановки Иван Жидков. Тем не менее, после заявления Хабиба он принес свои извинения за то, что "неумышленно оскорбил дагестанского зрителя".Станислав , как всегда, за справедливость иравные условия для всех. Актер указал Хабибу, что бойцы на ринге тоже почтиголые. "Плохо, что вы сами бегаете полуголыми по рингам, потребуй, пожалуйста,от судей, чтобы все бойцы хотя бы рубахи надели!", – написал Садальский вInstagram (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).