В ночь на среду, 27 февраля, родная сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон, заместитель отдела ЦК Трудовой партии Кореи посетила старейшую гостиницу Ханоя Sofitel Legend Metropole, где в ближайшее время должны встретиться Ким Чен Ын и Дональд Трамп.

В ночь на среду, 27 февраля, родная сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон, заместитель отдела ЦК Трудовой партии Кореи посетила старейшую гостиницу Ханоя Sofitel Legend Metropole, где в ближайшее время должны встретиться Ким Чен Ын и Дональд Трамп.По информации Белого дома, общение лидеров двух стран продолжится в формате "один на один" в течение 20 минут, напоминает ТАСС. Беседа начнется в 14:40 по Москве и должна завершиться в 15:00. При этом как президент США, так и лидер КНДР в общей сложности проведут вместе на территории отеля около двух часов.