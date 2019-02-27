Президент Белоруссии Александр Лукашенко, еще недавно шантажировавший Россию, просит у нее деньги. Минску нечем платить по долгам.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, еще недавношантажировавший Россию, просит у нее деньги. Минску нечем платить по долгам.Белоруссия просит новый кредит для рефинансирования долгаперед Россией. Как сообщил министр финансов страны Максим Ермолович, речь идето платежах по ранее полученным кредитам, пишет РИА Новости. В 2019 году общаясумма долга составит 600 миллионов долларов и таких денег у Минска нет.Россия активно помогает братскому народу Белоруссии, даваяей в долг миллиарды долларов. При этом Москва закрывает глаза на поройпровокационные заявления Александра Лукашенко.В январе 2019 года Батька заявил о какой-то мифическойугрозе суверенитету Белоруссии, намекнув на то, что исходить она может откудаугодно, в том числе, и от России. Потом президент решил пойти ва-банк и открытостал угрожать Москве: мол, если она не поможет ему материально, то потеряетфорпост на своих западных границах.В заочную пикировку с вступил премьер-министрДмитрий Медведев. Он напомнил ему о той помощи, которую Россия оказываетМинску. Речь идет, в частности, о многочисленных кредитах. Причем, как заявилглава кабмина, Москва готова даже предоставить отсрочку по их выплате.Получается, что сейчас наступил некий момент истины:ждет от российского правительства снисхождения, а может быть, и частичногопрощения долга. Не исключено, что президент теперь будет делать заявления иногорада – клясться России в вечной дружбе и давить на то, что две наши страныобразуют Союзное государство.