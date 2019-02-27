Президент Белоруссии Александр Лукашенко, еще недавно
шантажировавший Россию, просит у нее деньги. Минску нечем платить по долгам.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, еще недавно
шантажировавший Россию, просит у нее деньги. Минску нечем платить по долгам.
Белоруссия просит новый кредит для рефинансирования долга
перед Россией. Как сообщил министр финансов страны Максим Ермолович, речь идет
о платежах по ранее полученным кредитам, пишет РИА Новости. В 2019 году общая
сумма долга составит 600 миллионов долларов и таких денег у Минска нет.
Россия активно помогает братскому народу Белоруссии, давая
ей в долг миллиарды долларов. При этом Москва закрывает глаза на порой
провокационные заявления Александра Лукашенко.
В январе 2019 года Батька заявил о какой-то мифической
угрозе суверенитету Белоруссии, намекнув на то, что исходить она может откуда
угодно, в том числе, и от России. Потом президент решил пойти ва-банк и открыто
стал угрожать Москве: мол, если она не поможет ему материально, то потеряет
форпост на своих западных границах.
В заочную пикировку с вступил премьер-министр
Дмитрий Медведев. Он напомнил ему о той помощи, которую Россия оказывает
Минску. Речь идет, в частности, о многочисленных кредитах. Причем, как заявил
глава кабмина, Москва готова даже предоставить отсрочку по их выплате.
Получается, что сейчас наступил некий момент истины:
ждет от российского правительства снисхождения, а может быть, и частичного
прощения долга. Не исключено, что президент теперь будет делать заявления иного
рада – клясться России в вечной дружбе и давить на то, что две наши страны
образуют Союзное государство.