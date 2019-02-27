Клипы сразу на две песни представила легендарная группа Земляне. В 80-х они пели про Траву и дома и Каскадеров. А теперь, уже с новым составом, поменяли звучание и тематику. Корреспондент Дни.ру побывал на презентации.

Клипы сразу на две песни представила легендарная группа "Земляне". В 80-х они пели про "Траву и дома" и "Каскадеров". А теперь, уже с новым составом, поменяли звучание и тематику. Корреспондент "Дни.ру" побывал на презентации.Поддержать музыкантов пришли среди прочих певицы Катя Лель и Юлия Михальчик, телеведущие Эвелина Бледанс и Юлия Барановская. Последняя рассказала про отношения с младшим сыном – шестилетним Арсением Аршавиным."Всегда хотел иметь домашнее животное, – улыбнулась многодетная мать. – Особенно он допекал меня просьбами завести какое-то пресмыкающееся. Периодически бросался на меня с просьбой завести дома змею. Но я сказала строго, что змей в квартире у нас точно не будет – еще чего не хватало!"Однако настойчивый юнец не успокоился. "Где-то в живом уголке увидел улиток, – продолжила . – И что бы Вы думали? Через пару дней они появились у нас дома! Я была в ужасе, а сын объяснил: мол, они помогут избавиться от морщин. Как-то услышал, что в Корее слизь улиток используют для борьбы с косметологическими проблемами, и взялся мне помочь..."По словам телеведущей, Арсений серьезно относится к своим необычным питомцам – он изучает специальную литературу о моллюсках и уже знает про них столько, что вполне может читать лекции. Все это говорит о его основательности. "Арсений хочет стать футболистом, когда вырастет. Или президентом. У него есть и третий вариант на примете, но пусть это останется интригой", – ранее заявила