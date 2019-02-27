Спешившая в больницу карета скорой помощи перевернулась после столкновения с кроссовером в Краснодаре, услуги медиков потребовались семерым пострадавшим, в том числе двум маленьким детям. Камера регистратора запечатлела момент ДТП.

Спешившая в больницу карета скорой помощи перевернулась после столкновения с кроссовером в Краснодаре, услуги медиков потребовались семерым пострадавшим, в том числе двум маленьким детям, сообщили в региональном управлении МВД. Камера регистратора запечатлела момент ДТП.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от ЧП Краснодар™ (@chp_krd) 27 Фев 2019 в 12:55 PSTАвария произошла в 10:26 в среду, 27 февраля, на углу улиц Дзержинского и Стахановской. На кадрах видно, что служебная машина с включенными проблесковыми маячками выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Пересечь его ей не удалось — в бок скорой помощи на полной скорости врезался Volkswagen Touareg.Удар был такой силы, что у кроссовера оказалась разбитая вся передняя часть, а реанимобиль отлетел в сторону и опрокинулся. Подоспевшие очевидцы помогли пострадавшим выбраться из поврежденных машин.В больницу с многочисленными травмами доставили трех медиков и маму с 11-месячным ребенком, которым и требовалась экстренная помощь, а также владелицу Touareg и ее ребенка двух с половиной лет от роду.