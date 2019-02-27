Мужчина за денежное вознаграждение в размере 11 млн рублей пообещал повлиять на должностных лиц...

«Следственной частью СУ УВД по ТиНАО окончено предварительное расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении обвиняемого в хищении 11 миллионов рублей под предлогом освобождения лиц от уголовной ответственности и отмены процессуального решения об избрании меры пресечения», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Установлено, что фигурант, 38-летний житель столицы, будучи осведомленным о задержании подозреваемых за совершение противоправных деяний, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, ввел в заблуждение одного из участников противоправного деяния.Мужчина за денежное вознаграждение пообещал повлиять на должностных лиц УВД по ТиНАО, в производстве которых находилось уголовное дело, и решить вопрос об освобождении соучастника, содержащегося в одном из следственных изоляторов столицы из-под стражи, а также решить вопрос о прекращении проведения оперативно-розыскных мероприятий. За свои услуги злоумышленник получил 11 миллионов рублей, однако при передаче оставшейся части был задержан сотрудниками полиции. Установлено, что ранее полученными денежными средствами злоумышленник успел распорядиться по своему усмотрению.В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ «Мошенничество», с утвержденным обвинительным заключением направлено в Щербинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Пресс-служба УВД по ТиНАО8 (495) 850-22-38