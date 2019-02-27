Женщина успела наворовать больше 102 тысяч рублей

Женщина успела наворовать больше 102 тысяч рублейВ Коврове сотрудницу почты признали виновной в присвоении пенсий сразу 5-ти местных жителей. Ее приговорили к 2 годам условно с испытательным сроком на 2 года, сообщает пресс-служба суда. Кроме того, женщину лишили права занимать должности, связанные с распоряжением денег в государственных организациях.Женщина успела наворовать больше 102 тысяч рублей. Чтобы скрыть свое преступление, она оформляла фиктивные платёжные поручения о получении жителями пенсий на дому.Сотрудница почты полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном и добровольно возместила часть ущерба.Оставшуюся сумму ей придется отдавать в течение 6-ти месяцев.