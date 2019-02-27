37-летний житель столицы систематически предоставлял наркозависимым людям свою жилплощадь для совместного потребления запрещенных средств и веществ...

Оперативники отдела МВД России по району Северное Медведково ликвидировали притон для потребления наркотических средств.В ходе проверки оперативной информации полицейские установили, что 37-летний житель столицы систематически предоставлял наркозависимым людям свою жилплощадь для совместного потребления запрещенных средств и веществ. В качестве вознаграждения за использование своей квартиры, подозреваемый получал от гостей наркотические средства и психотропные вещества.При обследовании в квартире были обнаружены и изъяли шприцы, флаконы, а также иные предметы, используемые для потребления наркотиков.По данному факту дознанием ОМВД России по району Северное Медведково возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29