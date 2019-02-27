Злоумышленник произвёл несколько выстрелов в сотрудников магазина из предмета, похожего на пистолет. Трое пострадавших были доставлены в медицинские учреждения столицы...

«Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Восточный задержан 25-летний ранее судимый приезжий, подозреваемый в хулиганстве», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть поступило сообщение о стрельбе около одного из магазинов на Главной улице. Установлено, что между посетителем и сотрудниками магазина возник словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник произвёл несколько выстрелов в сотрудников магазина из предмета, похожего на пистолет. Трое пострадавших были доставлены в медицинские учреждения столицы.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники сотрудники полиции задержали подозреваемого в Московской области.По данному факту дознанием УВД по ВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73