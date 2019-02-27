Петра Порошенко сравнили с туземцем после его визита на борт американского эсминца Дональд Кук. Корабль со ста ракетами Томагавк на борту зашел на три дня в Одессу только для того, чтобы морально поддержать теряющего власть президента Украины.

Петра Порошенко сравнили с туземцем после его визита на бортамериканского эсминца "Дональд Кук". Корабль со ста ракетами"Томагавк" на борту зашел на три дня в Одессу только для того, чтобыморально поддержать теряющего власть президента Украины.Политики и эксперты подняли на смех опозорившегосяпрезидента, унижавшегося на борту эсминца перед спецпредставителем Госдепа СШАпо Украине Куртом Волкером. Экс-кандидатв мэры Одессы Вячеслав Азаров отметил, что иных чувств, кроме стыда, это событиевызвать не может."Посмотрел фото, с каким лицом Порошенко поднимался на борт"Дональда Кука" в Одессе. Президент огромной европейской страны вылетает посвистку в свой отдаленный порт, чтобы получить разнос на борту иностранноговоенного корабля", – написал Азаров на своей странице в "Facebook".Все говорит о том, что Украина постепенно превращается вотсталое государство, не имеющее авторитета. Президент унизил страну,примчавшись на встречу зашедшего в Одессу американского эсминца, как лидер колониальнойдержавы третьего мира. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил украинскийполитолог Василий Вакаров."Мне стыдно, когда мой президент идет на чужиетерритории и оттуда делает какие-то заявления о нашей же территории. Вот, Крымнаш! Это какой-то бред. Мне как гражданину Украины за это стыдно", – сказалэксперт.В свою очередь депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек винтервью "Известиям" назвал визитом вождя туземцев встречу Петра с КуртомВолкером на борту корабля "Дональд Кук"."Это был, в понимании американцев, визит вождя туземцев,чтобы засвидетельствовать свое почтение большому белому господину. А заодно иподтвердить, что взамен на стеклянные бусы и куски красивой матери он готовотдать часть территории и половину населения в рабство", – сказал Бальбек. Асенатор Франц Клинцевич, комментируя визит Порошенко на американский эсминец, назвалего театральным представлением.Петр любыми способами пытается понять себе рейтингперед президентскими выборами 31 март. Но пока из этого ничего не выходит: лидеромгонки месяц назад стал артист Владимир Зеленский, его поддерживают 14,1%украинцев. На втором месте – действующий президент с 9,6%.Замыкает тройку глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко, за нее готовыотдать свои голоса 7,4% граждан страны.