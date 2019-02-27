Одновременно на одиннадцати радиостанциях начали звучать сразу две композиции группы Земляне – уникальный случай! А только что вышли и видеоклипы на них. Корреспондент Дни.ру побывал на презентации.

Одновременно на одиннадцати радиостанциях начали звучать сразу две композиции группы "Земляне" – уникальный случай! А только что вышли и видеоклипы на них. Корреспондент "Дни.ру" побывал на презентации.Поддержать музыкантов пришли среди прочих певицы Катя Лель и Юлия Михальчик, телеведущие Эвелина Бледанс и Юлия Барановская. А когда зазвучали первые аккорды легендарной композиции Владимира Мигули на стихи Анатолия Поперечного "Трава у дома", гости не могли сдержать чувств и восторга.Эвелина Бледанс тут же схватила за руку Юлию Михальчик и потащила на сцену, где устроила настоящую вакханалию. "И снится нам не рокот космодрома", – пела Бледанс вместе с "Землянами".А плясала она так лихо, что голая грудь норовила выпрыгнуть из глубокого декольте. Словом, отметила премьеру песен знаменитого ВИА Эвелина на славу.В 2017 году телеведущая стало известно, что Эвелина развелась с мужем, продюсером и режиссером Александром Семиным. "Не думали завести молодого любовника, как это теперь принято у коллег?" – спросил корреспондент "Дни.Ру". "Что вы, столько дел, что не до любовников, – призналась звезда. - Например, хочу устроить интересную благотворительную акцию – нарядить детей с синдромом Дауна в костюмы святых и сфотографировать".Напомним, что в 2016-м году представила благотворительный фонд "Синдром любви", созданный фондом Даунсайд Ап для развития деятельности в поддержку людей с синдромом Дауна. И с тех пор поддерживает "особенных детей" регулярно.