Известная российская актриса следит за собой и увлекается йогой. Недавно Любовь Толкалина показала своим поклонникам одно из упражнений, которое на на шутку напугало пользователей. Поклонники беспокоятся, что звезда может навредить своему здоровью.

Известная российская актриса следит за собой и увлекается йогой. Недавно Любовь Толкалина показала своим поклонникам одно из упражнений, которое на на шутку напугало пользователей. Поклонники беспокоятся, что звезда может навредить своему здоровью.Несколько часов назад артистка опубликовала в своем микроблоге в Instagram видеозапись, на которой она выполняет упражнение для пресса под названием "вакуум". В подписи к посту Любовь Толкалина рассказала своим подписчикам, как люди, практикующие йогу, именуют всем знакомые физические действия."Продолжаем впечатлять и вдохновлять народонаселение России! Физкульт-привет от йогов Гокарны! А знали ли вы, что березка на самом деле это сарвангассага, ласточка – вирабхадрасана 3, а простое приседание – уткатасана?", – поинтересовалась она у подписчиков.Ролик шокировал многих пользователей. Они уверены, что такие физические нагрузки только нанесут вред организму звезды. "Выглядит ужасно", "Зачем это показывать?", "Что это было? Ужас! Я не хочу такое смотреть! Люба, это слишком. Может, у тебя что-то с головой сегодня?", – написали они.Другие подписчики, наоборот, похвалили за то, что она следит за своей фигурой: "Еще один талант в вас для себя открыла! Такая сила духа, воли и физической культуры! Супер!", "Впечатляет", "Вы умница! Талантливый человек талантлив во всем!", – отмечали восхищенные комментаторы. Позднее актриса все же решила ограничить доступ к комментированию записей.