Начальную стоимость комплекса оценили в 1,8 млрд рублей

Начальную стоимость комплекса оценили в 1,8 млрд рублейЗавод «Точмаш», принадлежащий концерну «Росатом», выставил на торги все свои земли и здания, в том числе и на улице Северной, где стоит основная его площадка.Начальную стоимость всего комплекса оценили в 1,8 млрд рублей. Но потенциальный покупатель может начать с взноса в 94 миллиона рублей.В документации указали 91 лот, туда входят и земельные участки разной величины и кадастровой стоимости, и различные промышленные корпуса, склады, градирни, станции водоочистки и железнодорожные пути. Купить можно даже бетонный забор и сторожевую вышку.Торги будут проводить на повышение. Размер шага аукциона: 94 миллиона рублей.