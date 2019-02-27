В среду пройдет вторая в истории встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Переговоры пройдут в Ханое. Главы государств прилетели туда накануне. В этот раз саммит продлится два дня.

В среду пройдет вторая в истории встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Переговоры пройдут в Ханое. Главы государств прилетели туда накануне. В этот раз саммит продлится два дня.Как сообщили в Белом доме, сегодня Трамп с Ыном будут общаться тет-а-тет 20 минут. Однако программа встречи держится в секрете. Американский лидер настроен оптимистично, он планирует добиться полной денуклеаризации Северной Кореи.Стартует саммит без 14:40 по Москве, сообщает телеканал "Россия 24". А первая встреча прошла в Сингапуре в июне прошлого года.