Скандал вокруг украинских участников Евровидения набирает обороты. Группа Kazka, занявшее третье место в национальном отборе на песенный конкурс, отказались ехать в Тель-Авив.

Скандал вокруг украинских участников "Евровидения"набирает обороты. Группа Kazka,занявшее третье место в национальном отборе на песенный конкурс, отказалисьехать в Тель-Авив.Киеву некого посылать на "Евровидение".Участвовавшие в национальном отборе на конкурс музыканты один за другим снимаютсвои кандидатуры. Очередь дошла до "бронзовых призеров" – популярнойгруппы Kazka."Мы хотим и имели бы честь представлять Украину на. Мы вложили в это желание много сил, энергии, времени.Мы за этим шли на нацотбор. Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия -объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор", – написали музыкантына своей странице в Instagram.Исполнители подчеркнули: это окончательный ответ напредложение Национальной общественной телерадиокомпании. При этом, по словаммузыкантов, они не отказываются от своей главной цели – нести украинскуюкультуру миру. Если их выберут в следующем году, они обязательно примут участиев конкурсе.Напомним, в финале украинского нацотбора напобедила певица Maruv. Однако тут же разразился скандали отбор превратился в политический балаган. Выяснилось, что певицагастролировала в России. Украинские чиновники готовы были все же отправить еена "Евровидение", но с условием: исполнительница подпишет контракт,запрещающий ей выступления в российских городах.Maruv от такой "чести" отказалась – заявив, что небудет выступать от Украины на "". Тогда поехать вТель-Авив, где пройдет конкурс, предложили занявшей второе место группеFreedom-Jazz Girls Band. Однако девушки оказались принципиальными – и решилипроявить солидарность со своей коллегой. Отказались участвовать в "Евровидении-2019" и музыканты группы Kazka, пишет РИА Новости.