Скандал вокруг украинских участников Евровидения
набирает обороты. Группа Kazka,
занявшее третье место в национальном отборе на песенный конкурс, отказались
ехать в Тель-Авив.
Скандал вокруг украинских участников "Евровидения"
набирает обороты. Группа Kazka,
занявшее третье место в национальном отборе на песенный конкурс, отказались
ехать в Тель-Авив.
Киеву некого посылать на "Евровидение".
Участвовавшие в национальном отборе на конкурс музыканты один за другим снимают
свои кандидатуры. Очередь дошла до "бронзовых призеров" – популярной
группы Kazka.
"Мы хотим и имели бы честь представлять Украину на
. Мы вложили в это желание много сил, энергии, времени.
Мы за этим шли на нацотбор. Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия -
объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор", – написали музыканты
на своей странице в Instagram.
Исполнители подчеркнули: это окончательный ответ на
предложение Национальной общественной телерадиокомпании. При этом, по словам
музыкантов, они не отказываются от своей главной цели – нести украинскую
культуру миру. Если их выберут в следующем году, они обязательно примут участие
в конкурсе.
Напомним, в финале украинского нацотбора на
победила певица Maruv. Однако тут же разразился скандал
и отбор превратился в политический балаган. Выяснилось, что певица
гастролировала в России. Украинские чиновники готовы были все же отправить ее
на "Евровидение", но с условием: исполнительница подпишет контракт,
запрещающий ей выступления в российских городах.
Maruv от такой "чести" отказалась – заявив, что не
будет выступать от Украины на "". Тогда поехать в
Тель-Авив, где пройдет конкурс, предложили занявшей второе место группе
Freedom-Jazz Girls Band. Однако девушки оказались принципиальными – и решили
проявить солидарность со своей коллегой. Отказались участвовать в "Евровидении-2019" и музыканты группы Kazka, пишет РИА Новости.