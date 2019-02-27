В московской квартире Юлии Скрипаль кто-то живет. При этом коммуналка не оплачена, накопились большие долги. Дочь бывшего офицера ГРУ, как и самого Сергея Скрипаля, так и не показывают родственникам - хотя Лондон утверждает, что они живы.

В московской квартире Юлии Скрипаль кто-то живет. При этом"коммуналка" не оплачена, накопились большие долги. Дочь бывшегоофицера ГРУ, как и самого Сергея Скрипаля, так и не показывают родственникам -хотя Лондон утверждает, что они живы.Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Викториянанимала частного детектива, пытаясь выяснить судьбу своих родственников вАнглии. Саму Викторию Скрипаль в Великобританию так и не пускают – Лондон недает ей визы. Зато разрешили въехать в страну подруге Юлии Гульнаре, которойСкрипаль оплатила дорогу."Скажу вам честно, я нанимала частного детектива. Онмне подтвердил и про билеты и про поездку в Лондон. Кстати, после этого визитаГульнары (в июле 2018 года) как раз и поступил мне последний звонок от Юли. Иона общалась со мной в очень хамской манере, сказала, чтобы я не лезла ни в еедела ни к ее имуществу. А я и не лезу, мне лично ничего не надо", -заявила Виктория Скрипаль.По словам племянницы двойного агента, она переживает засохранность имущества Юдии . "Уже сейчас за ее квартирой естьдовольно большие долги по коммунальным платежам. При этом там кто-то живет. Мнесоседи сами позвонили и рассказали, что регулярно в окнах горит свет и слышатсякакие-то звуки. Ящик почтовый открыт и оттуда вывалилась квитанция", -рассказала Виктория СкрипальНапомним, Сергей и его дочь Юлия были отравлены вмарте прошлого года в Сосбери. Лондон заявил, что это дело рук российскихспецслужб, которые использовали нервно-паралитический яд "Новичок".Никаких доказательств британская сторона так и не предъявила.На днях британский посол в России Лори Бристоу заявил, чтошпион Сергей и его дочь Юлия живы. Однако от помощи российскихдипломатов они, якобы, отказываются. Виктория Скрипаль этим заявлениям не верит:если ее дядя и сестра действительно живы – почему бы не позволить им пообщатьсяс родственниками, которые за них переживают?