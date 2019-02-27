В московской квартире Юлии Скрипаль кто-то живет. При этом
коммуналка не оплачена, накопились большие долги. Дочь бывшего
офицера ГРУ, как и самого Сергея Скрипаля, так и не показывают родственникам -
хотя Лондон утверждает, что они живы.
В московской квартире Юлии Скрипаль кто-то живет. При этом
"коммуналка" не оплачена, накопились большие долги. Дочь бывшего
офицера ГРУ, как и самого Сергея Скрипаля, так и не показывают родственникам -
хотя Лондон утверждает, что они живы.
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория
нанимала частного детектива, пытаясь выяснить судьбу своих родственников в
Англии. Саму Викторию Скрипаль в Великобританию так и не пускают – Лондон не
дает ей визы. Зато разрешили въехать в страну подруге Юлии Гульнаре, которой
Скрипаль оплатила дорогу.
"Скажу вам честно, я нанимала частного детектива. Он
мне подтвердил и про билеты и про поездку в Лондон. Кстати, после этого визита
Гульнары (в июле 2018 года) как раз и поступил мне последний звонок от Юли. И
она общалась со мной в очень хамской манере, сказала, чтобы я не лезла ни в ее
дела ни к ее имуществу. А я и не лезу, мне лично ничего не надо", -
заявила Виктория Скрипаль.
По словам племянницы двойного агента, она переживает за
сохранность имущества Юдии . "Уже сейчас за ее квартирой есть
довольно большие долги по коммунальным платежам. При этом там кто-то живет. Мне
соседи сами позвонили и рассказали, что регулярно в окнах горит свет и слышатся
какие-то звуки. Ящик почтовый открыт и оттуда вывалилась квитанция", -
рассказала Виктория Скрипаль
Напомним, Сергей и его дочь Юлия были отравлены в
марте прошлого года в Сосбери. Лондон заявил, что это дело рук российских
спецслужб, которые использовали нервно-паралитический яд "Новичок".
Никаких доказательств британская сторона так и не предъявила.
На днях британский посол в России Лори Бристоу заявил, что
шпион Сергей и его дочь Юлия живы. Однако от помощи российских
дипломатов они, якобы, отказываются. Виктория Скрипаль этим заявлениям не верит:
если ее дядя и сестра действительно живы – почему бы не позволить им пообщаться
с родственниками, которые за них переживают?