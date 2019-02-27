Неизвестные напечатали 100 тысяч экземпляров газеты с сомнительным содержимым

Неизвестные напечатали 100 тысяч экземпляров газеты с сомнительным содержимымВо Владимире уборщица обнаружила «закладку» нелегальной печатной продукции. Как рассказала пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова, в ней написаны разные небылицы про Владимира Сипягина и его команду.«Заговорщики напечатали 100 тысяч экземпляров цветного «боевого листка». Пачки «областной газеты» развезли по разным городам региона, временно сложили их в местах, откуда, очевидно, потом будет удобнее разнести по ближайшим жилым домам и учреждениям», - пишет Ольга Петрова.Один из тайных складов в подвале дома 155б по улице Лакина во Владимире нашла уборщица. Там было 10 пачек примерно по 500 газет (то есть около 5 тысяч экземпляров).Однако выполнить своё чёрное дело злоумышленники не успели. Добросовестная уборщица выбросила все пачки в мусорку. Как она сама объяснила свои действия, «я с 6-ти утра хожу здесь и убираю за всеми. У меня чистота. А мусору место - на помойке».