Участником от Украины на Евровидении в Израиле может стать группа Kazka, которая на национальном отборе заняла третье место. В общественной телерадиокомпании Украины сообщили, что пытались связаться с представителями группы. Однако ответа пока не получили.

Участником от Украины на Евровидении в Израиле может стать группа Kazka, которая на национальном отборе заняла третье место. В общественной телерадиокомпании Украины сообщили, что пытались связаться с представителями группы. Однако ответа пока не получили.Это уже третий претендент на место в киевской делегации на Евровидении, отмечает телеканал "Россия 24". Ранее от участия в конкурсе отказалась певица Maruv, которая выиграла национальный отбор. Артистка не захотела подписывать контракт. В нем был, в том числе, пункт о запрете гастролей в России. После от поездки в Израиль отказались музыканты группы Freedom Jazz.