УВД по ТиНАО устанавливает местонахождение пропавшего без вести Михалина Николая Александровича, 2006 года рождения...

УВД по ТиНАО устанавливает местонахождение пропавшего без вести Михалина Николая Александровича, 2006 года рождения, который 26 января 2019 года ушёл из дома в поселении Воскресенское и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: рост 160 см, волосы каштановые, длинные, на макушке сбриты по бокам.Был одет: пуховик цвета хаки, темные штаны, темно-синие ботинки с серебряной надписью.Полиция просит всех, кому известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 817-72-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО8 (495) 850-22-38