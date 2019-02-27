УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Макаровой Анны Александровны, 12.10.1988 года рождения...

УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести с 12.12.2017 года Макаровой Анны Александровны, 12.10.1988 года рождения, жительницу г. Москвы.Приметы: на вид 30 лет, рост 165 см, нормального телосложения, волосы темные, глаза светлые.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (495) 709-26- 02, 8 (495) 709-10-00 или «102».Пресс-служба УВД по ЮВАО8 (495) 709-18-18