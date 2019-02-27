Увеличенная пластикой грудь стала большой проблемой для медсестры из Австралии Шей Макдауэлл. Ей пришлось удалить силиконовые импланты – так как они отравляли ее организм.

Увеличенная пластикой грудь стала большой проблемой для медсестрыиз Австралии Шей Макдауэлл. Ей пришлосьудалить силиконовые импланты – так как они отравляли ее организм.Шей сделала операцию по увеличению груди с помощью силиконовых имплантов, когда ей было 18лет. Тогда девушка хотела поднять самооценку. Однако пожалеть о своем решениией пришлось уже через 3 года.Первые симптомы "отравления ", как этоназвала сама медсестра из города Брисбейн, появились во время беременности. Кхронической усталости прибавились маститы, тревожность, мигрени, экзема,постоянная сухость во рту, боль в суставах, жар и пониженный уровень сахара вкрови. Кожа австралийки пожелтела. Однако женщина все списывала на своеинтересное положение.Шейн с мужем с трудом удалось зачать второго ребенка. Беременностьпротекала с сильным токсикозом, а грудное вскармливание пришлось бросить черезчетыре месяца. Врачи ничем не могли ей помочь. "Симптомы навалились наменя, как цунами. Мое тело вопило о помощи. А я была наивной и не поняла этого",– рассказала австралийка.Макдауэл решила сама изучить симптомы. Поработав винтернете, медсестра пришла к выводу, что все ее беды от . Шейн нашлатысячи женщин с увеличенной грудью, страдающих от тех же проблем. При этом врачизаявляют, что не знают о такой болезни, как отравление силиконовыми имплантами– эта тема, по их словам, плохо изучена. Что же касается Шейн, то она имплантыв конце концов удалила – и избавилась от большей части симптомов, пишетбританская Daily Mail.