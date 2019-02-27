Увеличенная пластикой грудь стала большой проблемой для медсестры
из Австралии Шей Макдауэлл. Ей пришлось
удалить силиконовые импланты – так как они отравляли ее организм.
Увеличенная пластикой грудь стала большой проблемой для медсестры
из Австралии Шей Макдауэлл. Ей пришлось
удалить силиконовые импланты – так как они отравляли ее организм.
Шей сделала операцию по увеличению груди с помощью силиконовых имплантов, когда ей было 18
лет. Тогда девушка хотела поднять самооценку. Однако пожалеть о своем решении
ей пришлось уже через 3 года.
Первые симптомы "отравления ", как это
назвала сама медсестра из города Брисбейн, появились во время беременности. К
хронической усталости прибавились маститы, тревожность, мигрени, экзема,
постоянная сухость во рту, боль в суставах, жар и пониженный уровень сахара в
крови. Кожа австралийки пожелтела. Однако женщина все списывала на свое
интересное положение.
Шейн с мужем с трудом удалось зачать второго ребенка. Беременность
протекала с сильным токсикозом, а грудное вскармливание пришлось бросить через
четыре месяца. Врачи ничем не могли ей помочь. "Симптомы навалились на
меня, как цунами. Мое тело вопило о помощи. А я была наивной и не поняла этого",
– рассказала австралийка.
Макдауэл решила сама изучить симптомы. Поработав в
интернете, медсестра пришла к выводу, что все ее беды от . Шейн нашла
тысячи женщин с увеличенной грудью, страдающих от тех же проблем. При этом врачи
заявляют, что не знают о такой болезни, как отравление силиконовыми имплантами
– эта тема, по их словам, плохо изучена. Что же касается Шейн, то она импланты
в конце концов удалила – и избавилась от большей части симптомов, пишет
британская Daily Mail.