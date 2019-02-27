Там откроют базовые медицинские кафедры

Там откроют базовые медицинские кафедрыВо Владимирской области откроют базовые кафедры Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) по нескольким направлениям - педиатрия, хирургия, анестезиология и реаниматология. Они появятся на базе ведущих больниц региона.Кроме того, в больницах организуют дополнительное образование врачей и медперсонала среднего звена, а также практики студентов-целевиков и ординаторов. Специалисты ПИМУ будут оказывать руководителям медучреждений необходимую учебно-методическую помощь.Также во Владимире откроют образовательные циклы с участием ведущих преподавателей факультета дополнительного образования ПИМУ, в том числе с применением дистанционных технологий.