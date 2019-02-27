27.02.2019

2019-02-27 19:31:02

В Ижевске таксист жестоко избил и ограбил пассажира

В Ижевске водитель такси жестоко избил и ограбил пассажира, которого подвозил из кафе. Об этом сообщает портал .



Уточняется, что таксист не стал довозить мужчину до места назначения. Он остановился на перекрестке, высадил пассажира, избил и забрал у него 205 тысяч рублей. Сейчас нападавший находится под подпиской о невыезде, ему грозит до 7 лет лишения свободы.