Молодые люди похитили денежные средства в сумме свыше 100000 рублей из магазина, в котором работали продавцами.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 21 и 25-летнего жителей районного центра, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного подпунктами «а, б, в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину).По версии следствия, весной прошлого года, в ночное время обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершили кражу денежных средств из магазина по продаже автозапчастей, в котором работали продавцами. Разбив стекло двери заранее взятым с собой молотком, молодые люди проникли в магазин, похитили из кассы денежные средства и скрылись, причинив индивидуальному предпринимателю материальный ущерб в сумме более 103500 рублей.Сообщение в полицию поступило от сотрудников частного охранного предприятия, приехавших на объект после получения сигнала охранной системы.Незамедлительно прибывшие по указанному адресу сотрудники патрульно-постовой службы «по горячим следам» провели сбор необходимой информации и менее чем через час в одном из гаражно-строительных кооперативов районного центра задержали подозреваемых. В ходе личного досмотра стражи порядка обнаружили и изъяли у задержанных похищенные денежные средства, которые молодые люди успели поделить между собой.Свою вину обвиняемые признали, пояснив, что хорошо знали планировку помещения магазина и место, где хранятся деньги. Похищенные денежные средства фигуранты планировали потратить на личные нужды.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.