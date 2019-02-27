Он нашёл ключи от автомобиля в подъезде дома

Он нашёл ключи от автомобиля в подъезде домаВ конце февраля в отделение полиции в Муроме поступило сообщение от 63-летнего местного жителя, у которого кто-то угнал легковой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Правоохранителям мужчина рассказал, что обнаружил пропажу ключей от своей машины и вышел во двор, чтобы проверить транспорт. Автомобиля на парковке не оказалось.Полицейские «по горячим следам» нашли похищенную машину, в которой сидел сам угонщик. 25-летний местный житель пояснил, что нашёл ключи в подъезде дома, вышел на улицу и нажал на ключ сигнализации. Автомобиль сработал. Молодой человек решил доехать в магазин за спиртным, а затем покататься по городу.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до 5-ти лет тюрьмы.