Мужчина признал свою вину

Мужчина признал свою винуМуромский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, который осенью прошлого года сбил 6-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе.Ребенок переходил дорогу вместе с мамой. Рядом с собой он вёз велосипед. Немного опередив маму на «зебре», малыш оказался под колёсами «Шевроле». От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия до приезда врачей.Водителя обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека. Мужчина признал свою вину.Родители ребёнка потребовали компенсацию морального ущерба в размере 700 тысяч рублей.