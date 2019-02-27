Женщина систематически предоставляла жилое помещение для употребления наркотических средств и нахождения в нем граждан в состоянии наркотического опьянения...

Оперативники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЦАО совместно с сотрудниками полиции ОМВД России по Пресненскому району ликвидировали притон для употребления наркотических средств.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОНК УВД по ЦАО совместно с полицейскими ОМВД России по Пресненскому району в квартире одного из домов во 2-м Красногвардейском проезде выявили нахождение наркопритона.По вышеуказанному адресу полицейскими задержана подозреваемая – 41-летняя жительница столицы. Злоумышленница, являясь собственницей данной квартиры, организовала и содержала притон для наркозависимых граждан. Она систематически предоставляла жилое помещение для употребления наркотических средств и нахождения в нем граждан в состоянии наркотического опьянения.В результате проведенного осмотра жилого помещения по вышеуказанному адресу полицейскими обнаружены и изъяты шприцы, флакон из стекла с содержащимся внутри веществом, которое согласно справке об исследовании содержит наркотическое средство – метадон.Также в квартире находились граждане, которых ранее привлекались к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача».Отделением дознания ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60