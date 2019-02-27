Даляньский судостроительный завод совместно с одной из российских рыбопромышленных компаний построят судостроительный завод в Приморье. Об этом заявили главы корпораций на совещании с губернатором региона, сообщает Вести: Приморье со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Даляньский судостроительный завод совместно с одной из российских рыбопромышленных компаний построят судостроительный завод в Приморье. Об этом заявили главы корпораций на совещании с губернатором региона, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.В настоящий момент компании выбирают площадку для строительства краболовов. Олег Кожемяко отметил, что администрация края поддержит проект.Напомним, Даляньский судостроительный завод является крупнейшей китайской судостроительной компанией. Он проектирует и строит суда различного типа — от рыболовецких до крупнотоннажных танкеров (в том числе сухогрузы, нефтяные танкеры, контейнеровозы, СПГ-перевозчики).