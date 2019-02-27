Новый метод диагностики онкологических заболеваний открыли
российские ученые. Он позволяет точнее определить границы раковой опухоли и в
разы ускорить проведение операций.
Новый метод диагностики онкологических заболеваний открыли
российские ученые. Он позволяет точнее определить границы раковой опухоли и в
разы ускорить проведение операций.
Метод разработан учеными Института нейрохирургии Бурденко,
МГТУ Баумана и Института общей физики Прохорова. В результате совместной работы
появился прибор, который позволяет врачам четко определить границы раковой опухоли
мозга прямо во время операции.
В основе устройства для диагностики – терагерцевый спектрометр. "Злокачественное
новообразование содержит больше воды по сравнению со здоровыми тканями. Это
свойство мы используем в нашем методе диагностики", – объяснил завлабораторией
института им. Прохорова Кирилл Зайцев.
Прибор сейчас дорабатывается и проходит все необходимые испытания. Внедрить его в широкую практику планируется в ближайшие 10 лет, пишет Ura.ru.
С помощью разработанного устройства для диагностики нейрохирурги во время операции смогут не
оставлять в мозге клеток, пораженных . Кроме того, появилась возможность
сохранить здоровые ткани, окружающие опухоль, не удалив ничего лишнего. Медики
уверены, что это снизит смертность среди пациентов с , сведет к минимуму
рецидивы, а также сильно сократит время операции.
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