Установить личность злоумышленника удалось по камерам видеонаблюдения

Установить личность злоумышленника удалось по камерам видеонаблюденияВ Собинке 20-летнего безработного парня обвиняют сразу в 12-ти преступлениях. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Молодой человек весной и летом прошлого года совершил 8 мелких хищений, кражу и 2 грабежа в нескольких магазинах. Во всех случаях обвиняемый воровал алкоголь и шоколад, которые прятал под одеждой, в карманах или даже открыто. Общий материальный ущерб составил около 9 тысяч рублей.Установить личность воришки удалось по камерам видеонаблюдения. Злоумышленника заключили под стражу. Молодой человек во всем признался и рассказал.Кроме того, подростка поймали на незаконном хранении амфетамина общей массой 1,32 грамма, что считается крупным размером. Запрещенное вещество он приобрёл через тайник-закладку.Уголовное дело направлено в суд.