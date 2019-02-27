В ходе следствия установлена причастность фигуранта к двенадцати эпизодам преступной деятельности.

Следственным отделом ОМВД России по Собинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего безработного жителя районного центра. Молодой человек обвиняется в совершении двенадцати преступлений, предусмотренных ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию), ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж), ч.1 ст.158 УК РФ (кража), ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере).По версии следствия, фигурант, будучи подвергнутым административному наказанию за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.7.27 КоАП РФ (мелкое хищение), весной и летом прошлого года совершил восемь мелких хищений, кражу и два грабежа в нескольких сетевых магазинах. Во всех случаях обвиняемый похищал шоколад и алкоголь, которые выносил из торговых точек, спрятав под одеждой, в карманах или открыто.В результате оперативно-розыскных мероприятий, с учетом информации, полученной с камер видеонаблюдения, сотрудниками полиции была установлена личность и местонахождение подозреваемого. По всем фактам преступной деятельности фигуранта ОМВД России по Собинскому району были возбуждены уголовные дела, которые впоследствии были соединены в одно производство.11 января текущего года в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Молодой человек свою вину в совершении серии преступлений признал и пояснил, что похищенное частично использовал для собственных нужд, частично продавал незнакомым людям.Следствием также установлена причастность фигуранта к незаконному хранению наркотического средства N-метилэфедрона (амфетамина) общей массой 1,32 грамма, что является крупным размером. Запрещенное вещество обнаружено и изъято у молодого человека в мае прошлого года в ходе личного досмотра, проведенного на одной из улиц районного центра сотрудником уголовного розыска ОМВД России по Собинскому району. По признанию обвиняемого наркотическое средство он приобрел через тайник-закладку для личного потребления.В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрении по существу.