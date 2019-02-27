В южной части американского штата Нью-Йорк в результате столкновения пассажирского поезда с автомашиной погибли три человека, еще семеро пострадали.

В южной части американского штата Нью-Йорк в результате столкновения пассажирского поезда с автомашиной погибли три человека, еще семеро пострадали.Поезд, в котором находились около 200 пассажиров, следовал в центр Нью-Йорка. После столкновения семеро из находившихся в нем людей были госпитализированы, их жизням ничто не угрожает, передает ТАСС.Все погибшие находились в салоне автомашины. После столкновения поезд частично сошел с рельсов. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что в связи с произошедшим необходимо провести расследование.