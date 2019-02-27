В одном из магазинов Ставрополя во время ссоры с продавцами постоянная покупательница разгромила помещение, укусила охранника и сбежала. Конфликт произошел из-за собаки, пометившей территорию торгового заведения.

Разгневанная покупательница устроила погром в одном из магазинов Ставрополя, укусила охранника и сбежала.За несколько минут до происшествия женщина вошла в торговое заведение в сопровождении своего пса. Животное осмотрелось и немедленно пометило территорию. Сотрудники магазина сделали хозяйке собаки замечание, а затем отказались продать сигареты, что привело покупательницу в бешенство.Придя в ярость, женщина раскидала товар, укусила в руку охранника, пытавшегося ей помешать, а затем сбежала. Сотрудники магазина обратились в правоохранительные органы, отметив, что нарушительница регулярно покупает у них продукты.В настоящее время полицейские изучают выясняют все детали случившегося происшествия.